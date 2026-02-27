Samassa hoivakodissa kuoli tammikuussa muistisairas vanhus, joka oli yrittänyt hälyttää apua useita kertoja.
Hoivapalveluyritys Attendon Olarinpuiston hoivakodissa Espoossa vanhusten yöaikaiset turvahälytykset eivät kuuluneet hoitajille yli vuoteen, uutisoi Iltalehti.
Lehden haltuunsa saamista asiakirjoista ilmenee, että hoivakodin asukkaan omainen tai läheinen oli tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viime keväänä kantelun, jossa vaadittiin hoivakodin toiminnan tarkastelua. Asia koski pääosin hoivakodin asukkaiden turvakellojen hälytyksiä.
Asiakirjojen mukaan viime vuoden maaliskuussa ilmeni, että yöaikaiset hälytykset eivät olleet tulleet hoitajien tietoon yli vuoteen. Ongelma johtui yöhoitajien puutteellisesta kirjautumisesta uuteen hälytysjärjestelmään, jolloin hälytykset jäivät kuittaamatta.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue arvioi, että asiakkaiden yöaikainen turvallisuus vaarantui tapahtuneen vuoksi yli vuoden ajan.
Attendo vahvisti sisäisessä selvityksessään tilanteen ja myönsi toimineensa virheellisesti. Attendon mukaan hälytysjärjestelmän käyttöön järjestettiin lisäperehdytystä, ja hoivakodin johtaja seurasi ohjeistuksen noudattamista tehostetusti kuukauden ajan.
Iltalehti kertoo, että myös henkilöstön kielitaidon puute aiheutti kantelijan mukaan haasteita hoivakodissa. Attendon mukaan henkilöstön kielitaitoa lisättiin sisäisillä koulutuksilla. Lisäksi kolme työntekijää ohjattiin kielikurssille.
Apua hälyttänyt vanhus kuoli tammikuussa
Tammikuussa muistisairas vanhus kuoli samassa hoivakodissa yritettyään hälyttää apua useita kertoja.
Poliisi kertoi torstaina epäilevänsä tapauksessa rikosta. Rikosnimikkeenä on kuolemantuottamus ja vaaran aiheuttaminen.
– Esitutkinta on kesken, joten emme tässä vaiheessa voi ottaa kantaa epäiltyjen tarkkaan määrään, sanoi rikoskomisario Jyrki Kallio tiedotteessa.
Onnettomuustutkintakeskus kertoi helmikuun alussa tekevänsä tutkinnan asiasta.