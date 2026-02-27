SM-liigassa pelaava Lukko ja tähtipelaaja Mikael Ruohomaa ovat käyttäneet pelaajasopimukseensa kirjatun option jatkovuodesta.

Lukko tiedotti asiasta perjantaina.

– Ruohomaa on meille todella, todella arvokas pelaaja, niin on äärimmäisen tärkeää ja hienoa, että hän meillä jatkaa tulevallakin kaudella, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt hehkuttaa seuran tiedotteessa.

37-vuotias Ruohomaa saapui täksi kaudeksi Lukon paitaan pelattuaan seitsemän edellistä kautta ulkomaan kiekkokaukaloissa.

Paluu SM-liigaan on ollut ruusuinen ja Ruohomaa on takonut 51 ottelussa 55 tehopistettä, mikä oikeuttaa pistepörssissä neljänteen sijaan. 41 tehopisteensä myötä hän on sarjan syöttöpörssin jaetulla kakkossijalla.