Räjähdyksiä Kiovassa, päiväkoti tulessa – "Massiivinen hyökkäys"

Venäjä on moukaroinut Ukrainaa yöllä droonein ja ballistisin ohjuksin.
Ukrainan pääkaupunki Kiova joutui laajamittaisen yöaikaisen Venäjän hyökkäyksen kohteeksi, viranomaiset kertoivat torstain varhaistunteina. Ainakin kolme henkilöä on kuollut, joista yksi on lapsi. Loukkaantuneita on ainakin kaksitoista.
Pelastustyöt ovat käynnissä ympäri kaupunkia. Ukrainalaisviranomaisten mukaan useat korkeat asuinrakennukset ovat kärsineet vaurioita.
Kyiv Independent kertoo Ukrainan ilmavoimien lausunnosta, jonka mukaan hyökkäyksessä käytettiin ballistisia ohjuksia ja kymmeniä drooneja.
Myös Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkathsenko kertoi Telegramissa, että hyökkäyksessä käytettiin droonien lisäksi ohjuksia. Hänen mukaansa vaurioituneiden rakennusten joukossa oli myös päiväkoti, joka oli tulessa.
– Kiova on tänä yönä Venäjän terroristivaltion massiivisen hyökkäyksen kohteena, Tkathsenko kirjoitti.
Pormestari Vitali Klitshko kertoi Telegramissa, että loukkaantuneiden joukossa on kaksi lasta.