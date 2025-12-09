Ukrainalla ei Zelenskyin mukaan ole laillista tai moraalista oikeutta luovuttaa maa-alueita Venäjälle rauhansopimuksessa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan uusi versio rauhansuunnitelmasta on valmistumassa tänään tiistaina. Uutiskanava CNN:n mukaan Zelenskyi sanoi maanantaina, että Yhdysvaltain alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma on kutistunut 20-kohtaiseksi.

– Uskon, että suunnitelma on valmis huomenna. Keskustelemme siitä uudelleen illalla ja lähetämme sen Yhdysvalloille, Zelenskyi sanoi maanantaina.

Ukrainalaispresidentin mukaan Yhdysvalloille esiteltävästä suunnitelmasta on poistettu Ukrainalle vahingolliset kohdat.

Zelenskyi kommentoi asiaa matkustaessaan Brysseliin, missä hän tapasi maanantai-iltana Naton pääsihteerin Mark Rutten, EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan.

Eurooppalaisjohtajia koolla Lontoossa

Brysseliin Zelenskyi matkusti Lontoosta, missä hän tapasi aiemmin maanantaina Britannian pääministerin , Ranskan presidentin ja Saksan liittokanslerin