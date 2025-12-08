Donald Trump kertoo olevansa pettynyt Ukrainan presidenttiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi sunnuntaina toimittajille olevansa "pettynyt" Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyihin, koska Trumpin mukaan Zelenskyi ei ollut lukenut viimeisintä Yhdysvaltojen rauhanehdotusta.

– Olemme puhuneet presidentti Putinin kanssa ja Ukrainan johtajien kanssa, presidentti Zelenskyi. Minun on sanottava, että olen hieman pettynyt siihen, ettei presidentti Zelenskyi ole vielä lukenut ehdotusta – näin oli vielä muutama tunti sitten, Trump sanoi Kennedy Centerissä Washingtonissa.

Trumpin lausunnosta uutisoi muun muassa CNN.

Trumpin mukaan Venäjä olisi tyytyväinen rauhansuunnitelmaan.

Zelenskyi tapaa Euroopan johtajia

Yhdysvaltojen ja Ukrainan sunnuntaina päättyneet kolmipäiväiset neuvottelut eivät johtaneet läpimurtoon, mutta Kyiv Postille puhuneen yhdysvaltalaisen diplomaattilähteen mukaan niissä ei myöskään otettu takapakkia.

– Geopoliittisen ilmaston huomioon ottaen se voidaan jo laskea edistykseksi, lähde sanoi ukrainalaislehdelle.



Osana kolmannen päivän kokousta Zelenskyi soitti puhelun Yhdysvaltain erityislähettiläälle Steve Witkoffille ja presidentti Donald Trumpin vävylle Jared Kushnerille. Zelenskyi kuvaili puhelua asiapitoiseksi ja rakentavaksi.



Zelenskyi tähdensi sitä, että kaikkien neuvottelussa saavutettujen ratkaisujen on oltava toteuttamiskelpoisia.

Britannian pääministeri tapaa tänään Lontoossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin, Ranskan presidentin ja Saksan liittokanslerin . Macronin mukaan tapaamisen tarkoituksena on arvioida Yhdysvaltojen Miamissa vetämiä Ukrainan rauhanneuvotteluja.