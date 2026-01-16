Ukrainalaisia neuvottelijoita on matkalla kohti Yhdysvaltoja, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Yhdysvaloissa on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi.
Ukraina on hakenut liittolaisiltaan selkeyttä siihen, millaisia turvatakuita maa saisi rauhansuunnitelman kautta.
Volodymyr Zelenskyi sanoo toimittajille, että Ukraina toivoo tulevien neuvotteluiden selkeyttävän Yhdysvaltojen kanssa valmisteltuja asiakirjoja.
Lisäksi ukrainalaiset haluavat Zelenskyin mukaan keskustella siitä, miten Venäjä tulee vastaamaan diplomatiaan.