Venäjän mukaan Abu Dhabissa jatkuneissa neuvotteluissa Ukrainan sodan lopettamiseksi on tapahtunut edistystä.
Abu Dhabissa käynnistyi eilen uusi kierros rauhanneuvotteluissa Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä, ja neuvottelut jatkuvat tänään.
Venäjän neuvottelijan Kirill Dmitrijevin mukaan neuvottelut ovat edenneet hyvään suuntaan. Hän syytti kuitenkin Euroopan maita siitä, että ne olisivat yrittäneet vaikuttaa neuvotteluihin ja häiritä niiden edistymistä.
Tässä kuussa tulee kuluneeksi tasan neljä vuotta siitä, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.