Zelenskyi: Tässä yksityiskohdat Venäjän tiedusteluavusta Iranille – "kiistämättömät todisteet"

Viime viikolla yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin (WSJ) lähteet kertoivat Venäjän antavan Iranille satelliittikuvia ja drooniteknologiaa. Venäjästä on tullut Ukrainan sodan myötä yksi maailman johtavista droonisodankäynnin asiantuntijoista.

– Venäjä pidentää sotaa auttamalla Iranin hallintoa selviämään ja tekemään tarkempia iskuja, Zelenskyi sanoi myöhään maanantai-iltana uutistoimisto Reutersin mukaan.

Zelenskyi sanoo saaneensa tiedot Ukrainan sotilastiedustelun päälliköltä Oleh Ivashchenkolta. Ukrainan presidentti ei eritellyt, mitä väitetyt "kiistämättömät todisteet" ovat.

Zelenskyi mukaan Venäjä käyttää omaa sähköistä ja radioteknistä tiedusteluosaamistaan auttaakseen Irania. Lisäksi Venäjä väitetysti jakaa Iranille Lähi-idän kumppaneiltaan saamiaan tietoja.

Ukraina puolestaan on lähettänyt asiantuntijoitaan auttamaan Lähi-idän valtioita, joihin Iran on tehnyt lukuisia ohjus- ja drooni-iskuja sen jälkeen kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan 28. helmikuuta.