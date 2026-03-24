Useat mediat ovat kertoneet Venäjän auttavan Irania.
Ukrainalla on "kiistämättömät todisteet" siitä, että Venäjä antaa tiedustelutietoa Iranille, väittää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Zelenskyi mukaan Venäjä käyttää omaa sähköistä ja radioteknistä tiedusteluosaamistaan auttaakseen Irania. Lisäksi Venäjä väitetysti jakaa Iranille Lähi-idän kumppaneiltaan saamiaan tietoja.
Zelenskyi sanoo saaneensa tiedot Ukrainan sotilastiedustelun päälliköltä Oleh Ivashchenkolta. Ukrainan presidentti ei eritellyt, mitä väitetyt "kiistämättömät todisteet" ovat.
– Venäjä pidentää sotaa auttamalla Iranin hallintoa selviämään ja tekemään tarkempia iskuja, Zelenskyi sanoi myöhään maanantai-iltana uutistoimisto Reutersin mukaan.
Lue myös: Trump umpikujassa: "Bluffi epäonnistui"
Viime viikolla yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin (WSJ) lähteet kertoivat Venäjän antavan Iranille satelliittikuvia ja drooniteknologiaa. Venäjästä on tullut Ukrainan sodan myötä yksi maailman johtavista droonisodankäynnin asiantuntijoista.