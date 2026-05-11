Zelenskyin mukaan uusista neuvotteluista on puhuttu Yhdysvaltojen kanssa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kommentoinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin lausuntoa, jonka mukaan sota on "tulossa päätökseensä".

Zelenskyin mukaan Ukraina on "vähän painostanut Putinia" ja nyt "Putin itse sanoo, että hän on viimeinkin valmis oikeaan tapaamiseen".

Zelenskyi ei tarkentanut, mitä hän tarkoitti "painostamisella".

Kyse on mahdollisesti Ukrainan viime kesänä aloittamista järjestelmällisistä iskuista Venäjän öljyteollisuutta vastaan.

Ukrainan iskujen kantamasta kertoo sekin, että Suomeen on kevään aikana harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joiden kohteina ovat todennäköisesti olleet Venäjän Itämeren öljysatamat.

Putinin väitettyä neuvotteluhalua saattaa selittää sekin, että sotatilanne on kokonaisuudessaan tällä hetkellä varsin suosiollinen Ukrainalle.

Brittilehti Economistin mukaan Venäjä on viimeisten 30 päivän aikana menettänyt enemmän alueita kuin se on valloittanut.

– Meidän täytyy lopettaa tämä sota [ja saada] luotettavat turvatakuut, Zelenskyi sanoi.

Ukraina on toistuvasti vaatinut Yhdysvalloilta turvatakuita Venäjää vastaan. Zelenskyin mukaan pelkät Euroopan antamat turvatakuut eivät riitä Venäjää vastaan.