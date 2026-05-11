Hantaviruksen piinaama risteilyalus on päässyt matkaan Teneriffalta kohti Hollantia. Viimeisetkin matkustajat saatiin evakuoitua alukselta.
Asiasta kertoivat uutistoimisto AFP:n toimittajat, jotka seurasivat viimeisten 28 matkustajan evakuointia laivalta. Laiva oli viime hetkillä jouduttu kiinnittämään satamalaituriin sääolosuhteiden takia.
Aluksen odotetaan saavuttavan Hollannin Rotterdamin noin viidessä päivässä. Alukselle jäänyt 26-henkinen miehistö ohjaa laivan Hollantiin.
Aiemmin Espanjan terveysministeri sanoi, että viimeisten evakuoitujen oli määrä lentää Hollantiin vielä maanantain aikana.