Putin sanoi sodan olevan "tulossa päätökseensä". Syynä voivat olla ongelmat rintamalla.
Venäjän sota Ukrainassa sujuu huonommin kuin pitkään aikaan.
– Kaiken kaikkiaan tämä tuntuu käännekohdalta sodassa, sanoo brittiläisen King’s College Londonin emeritusprofessori Lawrence Freedman brittilehti Economistille.
Economistin mukaan Venäjän keväthyökkäys on ollut "floppi", minkä lisäksi Ukraina on pystynyt iskemään toistuvasti syvälle Venäjälle, erityisesti öljykohteisiin.
Huhtikuu oli rintamallakin poikkeuksellinen, sillä Venäjä menetti enemmän alueita kuin valloitti, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).
ISW:n laskelmien mukaan Venäjä menetti huhtikuussa 113 neliökilometrin verran aluetta. Se ei paljon, mutta symbolisesti luvulla on merkitystä. Vaikka venäläisjoukkojen eteneminen on ollut jo pitkään todella hidasta, on se kuitenkin hivuttautunut eteenpäin.
Ukrainan droonietu palasi
Etulinjassa venäläisjoukkojen elämää ovat vaikeuttaneet ennen kaikkea droonit. Ukraina on useiden arvioiden mukaan saanut takaisin Venäjän hallussa jonkin aikaa olleen drooniedun.