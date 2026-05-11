Ukrainan sodassa käännekohta: "Murentuminen ei yllättäisi"

ISW:n laskelmien mukaan Venäjä menetti huhtikuussa 113 neliökilometrin verran aluetta. Se ei paljon, mutta symbolisesti luvulla on merkitystä. Vaikka venäläisjoukkojen eteneminen on ollut jo pitkään todella hidasta, on se kuitenkin hivuttautunut eteenpäin.

Näissä iskuissa Ukraina on käyttänyt valokuidulla ohjattavia ja tekoälyä hyödyntäviä drooneja. Tällaisia drooneja vastaan ei elektroninen sodankäynti tepsi.

Venäläisten mukaan Ukrainan uudet droonit ovat kaiken lisäksi aiempia hiljaisempia, joten niitä ei kuule ennen syöksyä.

"Jättävät haavoittuneet"

Tappiokriisiä syventävät arviot, joiden mukaan Venäjältä kuolee nyt kaksi sotilasta jokaista yhtä haavoittuvaa kohti. Yleensä modernissa sodankäynnissä haavoittuneita on noin kolmesta viiteen kertaan enemmän kuin kuolleita.

Ukraina pystyy nyt tekemään Venäjää enemmän drooni-iskuja rintaman läheisyydessä.

– Jos Venäjä ei saa mitään aikaiseksi, en yllättyisi, jos asiat alkaisivat murentua joistain kohdista, hän sanoo.