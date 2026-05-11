Natsit ryöstivät Toon Kelderin taulun juutalaiselta taidekauppiaalta.
Hollantilaisen taiteilijan Toon Kelderin teoksen Nuoren tytön muotokuva uskotaan roikkuneen vuosikymmenten ajan Hendrik Seyffardtin jälkeläisten kodin seinällä. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.
Maalaus kuului juutalaiselle taidekauppiaalle Jacques Goudstikkerille, joka kuoli paetessaan natsien Alankomaihin tekemää hyökkäystä ja jätti jälkeensä yli 1 000 maalauksen kokoelman. Seyffardt puolestaan toimi Waffen-SS-vapaaehtoislegioonan johtajana.
Tapaus tuli julkisuuteen hollantilaisen taide-etsivä Arthur Brandin kautta. Brand sai tietää taulusta miehen kautta, joka kertoi olevansa Seyffardtin jälkeläinen ja olevansa järkyttynyt siitä, että hänen perheensä oli pitänyt teosta hallussaan vuosien ajan.
Brand tutki sen jälkeen vuoden 1940 huutokaupan arkistoja. Kyseisessä huutokaupassa myytiin suuri osa Goudstikkerin ryöstetystä kokoelmasta, ja Brand löysi sieltä numerolla 92 merkityn teoksen nimeltä Nuoren tytön muotokuva, tekijänä Toon Kelder.
Brand uskoo, että teos ryöstettiin Hermann Göringin toimesta. Göring oli yksi natsipuolueen vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, ja ryöstö tapahtui vuonna 1940, kun Goudstikker pakeni Britanniaan.
Tämän jälkeen maalaus myytiin huutokaupassa Seyffardtille ja siirtyi myöhemmin hänen jälkeläiselleen, Brand kertoo.
Brand kertoi BBC:lle löytöä ”hämmästyttäväksi” ja kuvaili sitä ”koko urani oudoimmaksi tapaukseksi”.
Brandin mukaan maalaus on luovutettu hänen haltuunsa.