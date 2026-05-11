KooKoo hakee ratkaisevaa neljättä voittoaan jääkiekon SM-liigan finaaleissa Tapparaa vastaan. MTV Urheilu seuraa jännittävää kiekkoiltaa tässä artikkelissa.

KooKoo–Tappara klo 18.30

Klo 17.30: Oikein mukavaa kiekkoiltaa ja tervetuloa jännittämään SM-liigan kuudetta finaaliottelua. KooKoo haki lauantaina vierasvoiton Tampereelta ja johtaa loppuottelusarjaa nyt voiton 3–2. Kouvolalaiset pääsevät siis yrittämään ensimmäisen mestaruutensa ratkaisua kotijäällään.

Suora lähetys ottelusta käynnistyy MTV Katsomossa kello 18.00. Kiekko putoaa jäähän puoli tuntia myöhemmin.

KooKoo lähtee otteluun ilman kultakypäräänsä Ville Meskasta. Tapparalta on puolestaan sivussa hyökkääjä Henrik Haapala. Tässä lisää illan kokoonpanoista:

Tappara joutui lauantain tappiolla selkä seinää vasten. Voitto tänään veisi ratkaisun Tampereelle keskiviikoksi. Näin Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg lähestyy ottelua.