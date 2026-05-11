Kokenut KooKoo-puolustaja Ari Gröndahl loukkaantui pelästyttävän näköisessä tilanteessa.

KooKoon pakistoa on jääkiekon SM-liigan finaalien aikana koeteltu, ja kuudennessa loppuottelussa tuli uutta jobinpostia avauserässä.

Ari Gröndahl kumartui päädyssä kiekko edessään, kun Tapparan ranskalaishärkä Justin Addamo ajoi häneen taklauksen.

Gröndahlin pää pusertui töötin myötä laitaan. 36-vuotias puolustaja pystyi tovin jälkeen nousemaan pystyyn ja poistumaan kaukalosta.

Rangaistusta ei tuomittu. KooKoon konkaripelaaja ei palannut takaisin toiseen erään.

MTV Urheilun asiantuntijat Jesse Joensuu huomioi, että Gröndahl vilkaisi taklauksen alla Addamoa päin ja tiesi tämän olevan tulossa kohti.

– Addamo tietää, että Gröndahl näkee hänet. Gröndahl ei suojele itseään, pelaa tuon tilanteen huonosti. Minä tiedän, että hän välittää, hän ei haluaisi menettää tuota kiekkoa, mutta on Gröndahlin vastuulla ottaa vastaan tuo taklaus, asiantuntija ruoti erätauolla.

Antti-Jussi Niemi jatkoi:

– On ehdottomasti. On tosi huonossa asennossa, ja Addamo on iso kaveri. Oli vain huonoa onnea, että tuo sattui, mutta Addamo menee oikein taklaukseen ja osuu olkapäähän ensin. Ikävä tilanne.