Rikard Grönborg esitteli onnittelut.

Maaginen seitsemäs peli. Se on edessä Tapparan ja KooKoon välisissä jääkiekon SM-liigan loppuotteluissa. Ratkaiseva taisto käydään keskiviikkona Tampereella.

Tappara tasoitti sarjan 3–3:een voittamalla kuudennen ottelun Kouvolassa maanantaina maalein 2–1.

– Onnittelut suomalaisille jääkiekkofaneille seitsemännen pelin saamisesta, Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg sanoi lehdistötilaisuudessa.

Ruotsalais-yhdysvaltalainen luotsi kiteytti Tapparan ottaneen tänään luonnevoiton. Hän koki, että oli kirvesrinnoilta henkisesti todella vahva temppu nousta sen jälkeen, kun KooKoo oli karauttanut 1–0-johtoon juuri ylivoimansa päätyttyä.

– Tapoimme hienosti ensimmäisen ylivoiman. He maalasivat heti sen jälkeen. Oli todella hyvä, että saimme kaksi maalia toiseen erään. Kolmannessa erässä kontrolloimme minusta peliä varsin hyvin.

Grönborg analysoi Tapparan pitäneen KooKoon enimmäkseen ytimen ulkopuolella.

– Kokonaisuudessaan olen aika tyytyväinen.

Kehut lähtivät erikseen maalivahti Christian Heljangolle, jonka Grönborg sanoi tehneen avaintorjuntoja.

– Se oli supertärkeää.

Grönborgin jälkeen äänessä on KooKoon päävalmentaja Jouko Myrrä.