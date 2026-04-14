Venäjä sanoo, ettei se usko Ukrainan toimineen yksin.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin neuvonantaja Nikolai Patrushev syyttää Suomea ja Baltian maita osallisuudesta hyökkäyksiin Venäjän maaperälle.

Venäläisen Rossiskaja-lehden haastattelussa Patrushev perusteli väitettään sillä, että maat antaisivat ilmatilansa Ukrainan käyttöön, kertoo ukrainalainen uutistoimisto Unian.

Tämä on Patrushevin mukaan osoitus siitä, että puolustusliitto Nato osallistuu suoraan Venäjälle tehtäviin hyökkäysiin.

Patrushev sanoi, etteivät Ukrainan droonit voisi kulkea reilusti yli tuhannen kilometrin matkaa Ukrainan pohjoisrajalta Leningradin alueelle Venäjällä ilman, että Nato-maat antavat Ukrainan drooni-iskuille ja niiden seurauksille suostumuksensa.

Venäjä on läpi Ukrainan sodan katsonut, että Nato osallistuu Ukrainassa käytävään sotaan.

Länsimaat ovat antaneet ja myyneet Ukrainalle huomattavan määrän sotakalustoa, koulutusta ja ennen kaikkea reaaliaikaistakin tiedustelutietoa.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan Patrushevin kommentit ovat merkki siitä, että Venäjä saattaa suunnitella Suomen tai Baltian maiden ilmatilan loukkaamista vastatoimena drooni-iskuille.