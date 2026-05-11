Datakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja sanoo, että moni ei ymmärrä mikä mahdollisuus datakeskuksissa piilee.

Datakeskusbuumi käy kotimaassa kuumana. Suomeen on noussut useita uusia datakeskuksia, ja lisää on tulossa tulevaisuudessa vaikka millä mitalla.

Yksi datakeskuksiin liittyvistä huolista on se, nouseeko sähkön hinta pilviin, jos valtavasti kuluttavat laitokset kasvattavat kysyntää merkittävästi.

Datakeskuksia edustava, Finnish Data Center Association ry:n (FDCA) eli datakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Poikola kertoi illan Asian ytimessä -ohjelmassa, että huolta ei tämän suhteen pitäisi olla.

– Markkinat ovat hoitaneet sen erittäin hyvin. Suomessa on erittäin hyvin toimivat sähkömarkkinat. Meillä on Euroopan kolmanneksi halvinta sähköä tarjolla kuluttajille ja sitä on ollut jo monta vuotta putkeen.

– Ei ne datakeskuksetkaan tänne tulisi, jos ne ennakoisivat, että sähkön hinta olisi pompsahtamassa, Poikola sanoo.

Poikola lupaa, että Suomi saa halpaa sähköä datakeskuksista huolimatta jatkossakin.

– Kyllä me varmasti saadaan Euroopan halvinta sähköä myös seuraavan 50 vuoden aikana nauttia. Kun Ukrainan sota alkoi, niin yön yli lähti 10 prosenttia Suomen sähköstä pois, kun lopetettiin Venäjän tuonti. Se silti pystyttiin ottamaan vastaan toimivien markkinoiden takia, Poikola selittää.

"Moni katsoo asiaa avaimen reiästä"

Europarlamentaarikko ja Metan entinen yhteiskuntasuhdejohtaja Aura Salla (kok.) kertoi Podme:n ja MTV:n Uutiscast-ohjelmassa, että näkee datakeskusbuumissa selkeän kaavan.

– Suomesta on tulossa bulkki-infrastruktuurin eli datavarastojen keskus ja jenkkiyritykset porskuttavat ja tekevät korkeita tekoälyn tuotteita Silicon Valleyssa (Piilaaksossa), Salla sivalsi.

Poikola tyrmää Sallan puheet. Hänen mukaan moni katsoo tällä hetkellä datakeskusasiaa suppeasti "avaimen reiästä", eikä ymmärrä miten suuria mahdollisuuksia se toisi Suomelle.