Edelsikö Tapparan voittomaalia paitsio?
MTV:n liveseuranta SM-liigan kuudennesta finaalista
Vierasjoukkue Tappara voitti KooKoon jääkiekon SM-liigan kuudennessa loppuottelussa maalein 2–1.
Kirvesrintojen 2–1-maalin laukoi 31 minuutin pelin jälkeen Aapeli Räsänen.
Sitä saattoi edeltää paitsio. Tapparan Daniel Brickley tuodessa kiekkoa hyökkäysalueelle Justin Addamo ylitti hyökkäyssiniviivaa. Oli täpärällä, oliko Addamo viivan yli ennen kiekkoa.
KooKoo ei lähtenyt kuitenkaan tekemään haastoa.
Lue myös: Pelästyttävän näköinen töötti – KooKoo-konkari putosi pelistä
Näet tilanteen ylälaidan videolta. Alta voit myös katsoa kuvat hyökkäyssinisen ylityksen hetkeltä.
Oliko Justin Addamo jo ylittänyt hyökkäyssiniviivan ennen kuin Daniel Brickley oli tuonut kiekon alueelle?