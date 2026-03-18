Venäjä ja Iran jakavat nyt oppejaan toisilleen. Yhteistyö näyttää syventyvän entisestään.

Venäjä on laajentanut tiedustelutietojen jakamista sekä sotilaallista yhteistyötä Iranin kanssa, raportoi Wall Street Journal.

Median mukaan Venäjä toimittaa tällä hetkellä kumppanilleen muun muassa tuoreita satelliittikuvia sekä parannettua drooniteknologiaa.

Venäjän väitetään välittävän myös Iranille uusittuja Shahed-droonien komponentteja, joilla se pystyy parantamaan kommunikaatiota, navigointia ja tarkkuutta. Shahedit ovat alun perin Iranin kehittämiä sotalennokkeja, joita Venäjä on käyttänyt valtavia määriä Ukrainan sodassa.

Näitä tietoja jaetaan

WSJ kertoo, että Venäjä jakaa tällä hetkellä kumppanilleen arvokkaita Ukrainan sodasta saamiaan oppeja droonisodankäynnistä.

Venäjä auttaa Irania muun muassa siinä, kuinka monta droonia erinäisissä operaatioissa tulee käyttää, missä korkeuksissa niiden kuuluu operoida ja miten suojautua elektroniselta häirinnältä.