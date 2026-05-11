Hittisarjan kuvaukset ovat käynnissä Ranskan Cannesissa.
Suomalainen näyttelijä Pekka Strang on mukana HBO:n menestyssarjan White Lotuksen neljännellä tuotantokaudella, uutisoi Deadline-sivusto.
Strangin lisäksi sarjassa nähdään Ben Kingsley ja Max Minghella.
Sarjan neljäs kausi seuraa uutta joukkoa White Lotus ‑hotellin vieraita ja työntekijöitä viikon ajan Cannesin elokuvajuhlien aikaan. Kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Ranskassa.
Strang on tehnyt urallaan lukuisia rooleja niin teatterissa kuin televisiossa ja elokuvissa. Strang palkittiin parhaan miespääosan Jussilla elokuvasta koirat eivät käytä housuja (2019).