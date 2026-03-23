Analysoidun tiedustelutiedon kysyntä ja merkitys ovat kasvussa niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Supo etsii henkilötiedustelijoita muun muassa Venäjän varalle.
Suojelupoliisi (Supo) etsii parhaillaan uusia henkilötiedustelijoita. Supon tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen avasi hakuprosessia ja tiedustelua yleisesti Asian ytimessä -ohjelmassa.
– Tiedustelua tarvitaan Suomessa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin, Hiltunen sanoo.
Hiltusen mukaan muun muassa Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys ovat muuttaneet pelikenttää. Eniten laitonta tiedustelua Suomessa harjoittavat Venäjä ja Kiina.
Venäjän residenssipohjaista tiedonhankintaa on kuitenkin onnistuttu kaventamaan, Hiltunen avaa.
– Eli yksinkertaisesti: vähemmän tekijöitä, vähemmän mahdollisuuksia.
Sijaistoimijat paikkaavat
Venäjä pyrkii paikkaamaan aukkoa muun muassa sijaistoimijoiden avulla, Hiltunen varoittaa.