Näyttelijä Michael Pennington on kuollut 82-vuotiaana.
Pennington tunnettiin parhaiten Kuolemantähden komentajana Moff Jerjerrodina elokuvassa Jedin paluu (1983).
Pennington teki pitkän uran teatterissa, jossa hänet tunnettiin erityisesti Shakespeare-rooleistaan.
Michael Vivian Fyfe Pennington syntyi 7. kesäkuuta 1943 Cambridgessa, Englannissa. Hänen uransa valkokankaalla alkoi vuonna 1965 sivuroolilla BBC:n minisarjassa The War of the Roses.
Uransa aikana hän teki yli 70 tv- ja elokuvaroolia, joihin kuului myös näytteleminen Meryl Streepin vastanäyttelijänä elokuvassa Rautarouva (The Iron Lady). Kyseisestä roolista Streep voitti kolmannen Oscar-palkintonsa parhaana naisnäyttelijänä.
Penningtonin kuolemasta uutisoi muun muassa BBC.