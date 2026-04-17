Trumpin ja Xin tulevan tapaamisen lähtökohdat elävät "koko ajan", asiantuntija sanoo.
Kiinan ja Iranin sotilasyhteistyöstä kertovien paljastusten takana "on todennäköisesti jokin yhdysvaltalainen taho", sanoo Turun yliopiston Itä-Aasian politiikan professori Lauri Paltemaa MTV Uutisille.
Yhdysvaltojen osuutta lehtitiedoissa Paltemaa perustelee sillä, että maan hallinnossa on vahva blokki, joka kokee "Yhdysvaltojen sotivan nyt väärää sotaa".
Tämän blokin mielestä Yhdysvaltojen aika, energia ja voimavarat pitäisi keskittää indopasifiselle alueelle.
– Siis Kiinaa vastaan, Paltemaa sanoo.
Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti New York Timesin tietojen mukaan Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance suhtautui kielteisesti Iranin sodan aloittamiseen.
Keskiviikkona brittilehti Financial Times (FT) kertoi lähteisiinsä vedoten Iranin hankkineen salaa kiinalaisen satelliitin.
Satelliitin avulla Iran pystyi kohdistamaan iskujaan Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin helmi-maaliskuussa käydyn sodan aikana, FT kirjoitti.
Yhdysvaltalaismedia CNN puolestaan uutisoi sunnuntaina Yhdysvaltojen tiedustelun arvioivan, että Kiina valmistelee aselähetyksiä Iraniin.
Kiina on kiistänyt satelliittiväitteen. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump taas sanoi Kiinan presidentin Xi Jinpingin vakuuttaneen hänelle, ettei Kiina toimita aseita Iranille.