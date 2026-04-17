



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Hurja teoria kahdesta Iran-paljastuksesta: "Väärä sota"

0:26 Yhdysvallat julkaisi radiovaroituksen Iranin merisaarrosta.

Julkaistu 17.04.2026 09:59

Trumpin ja Xin tulevan tapaamisen lähtökohdat elävät "koko ajan", asiantuntija sanoo. Kiinan ja Iranin sotilasyhteistyöstä kertovien paljastusten takana "on todennäköisesti jokin yhdysvaltalainen taho", sanoo Turun yliopiston Itä-Aasian politiikan professori Lauri Paltemaa MTV Uutisille. Yhdysvaltojen osuutta lehtitiedoissa Paltemaa perustelee sillä, että maan hallinnossa on vahva blokki, joka kokee "Yhdysvaltojen sotivan nyt väärää sotaa". Tämän blokin mielestä Yhdysvaltojen aika, energia ja voimavarat pitäisi keskittää indopasifiselle alueelle. – Siis Kiinaa vastaan, Paltemaa sanoo. Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti New York Timesin tietojen mukaan Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance suhtautui kielteisesti Iranin sodan aloittamiseen. Keskiviikkona brittilehti Financial Times (FT) kertoi lähteisiinsä vedoten Iranin hankkineen salaa kiinalaisen satelliitin. Satelliitin avulla Iran pystyi kohdistamaan iskujaan Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin helmi-maaliskuussa käydyn sodan aikana, FT kirjoitti. Yhdysvaltalaismedia CNN puolestaan uutisoi sunnuntaina Yhdysvaltojen tiedustelun arvioivan, että Kiina valmistelee aselähetyksiä Iraniin. Kiina on kiistänyt satelliittiväitteen. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump taas sanoi Kiinan presidentin Xi Jinpingin vakuuttaneen hänelle, ettei Kiina toimita aseita Iranille.

Presidentti Trump ja puolustusministeri Pete Hegseth.AFP / Lehtikuva

Kiinan tuki mahdollista

Mitenkään mahdottomana Paltemaa ei pidä sitä, että Kiinalla olisi myös sotilaallista yhteistyötä ja asekauppaa Iranin kanssa.

Maiden välit ovat läheiset, sillä Kiina ostaa 80 prosenttia Iranin myymästä öljystä.

Aseiden myymisestä Iranille olisi Kiinalle hyötyäkin, sillä näin se saisi sidottua Yhdysvaltojen kädet Lähi-itään, Paltemaa sanoo.

Trump ei ole ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, joka on yrittänyt siirtää Yhdysvaltojen painopistettä kohti Kiinaa.

Näkyvimmin tätä koetti aiemmin presidentti Barack Obama, jonka valtakaudella Yhdysvaltojen voimavarat menivät kuitenkin Afganistaniin ja terroristijärjestö isisin julistamaan kalifaattiin.

Tänä vuonna Pentagonin julkaisemassa kansallisessa puolustusstrategiassa (NDS, National Defense Strategy) Kiinaa kuvaillaan millä tahansa mittarilla maailman toiseksi mahtavimmaksi valtioksi, jonka valta yhä kasvaa.

Presidentti Obama Afganistanissa vuonna 2014.

Xi moitti Yhdysvaltoja

Tiistaina Kiinan presidentti Xi Jinping otti ensimmäistä kertaa kantaa Yhdysvaltojen ja Israelin aloittamaan Iranin sotaan.

Xin mukaan kansainvälistä oikeutta ei voida noudattaa "kun se meille sopii ja hylätä, kun ei sovi".

Xi ei kommentoinut Yhdysvaltojen aloittamaa Iranin merisaartoa, mutta muutoin Kiina on tuominnut sen jyrkästi.

Professori Paltemaan mukaan on mahdollista, että Iranin saarto on kohdistettu myös Kiinaa vastaan. Ajatuksena on, että saarron myötä Peking voisi alkaa painostaa Irania myönnytyksiin.

– Tästä on kaksi koulukuntaa. Osan mielestä Yhdysvalloissa tätä asiaa ei ole ajateltu näin syvällisesti, Paltemaa sanoo.

Presidentti Xi Jinpingin johtama Kiina ostaa noin 80 prosenttia Iranin myymästä öljystä.

Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelijat tapasivat ensimmäistä kertaa Pakistanissa viime viikonloppuna. Yhdysvaltojen delegaatiota johtanut varapresidentti J. D. Vance julisti neuvottelut epäonnistuneeksi.

Asiantuntijoiden mukaan ei tosin ollutkaan realistista olettaa, että osapuolet pääsisivät näin nopeasti yhteisymmärrykseen.

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat ja Iran todennäköisesti tapaavat uudelleen ensi viikolla, mahdollisesti jälleen Pakistanissa.

Trumpin ja Xin puolestaan on määrä tavata toukokuun puolivälissä. Trump siirsi aiempaa tapaamista Iranin sotaan vedoten.

Professori Paltemaan mukaan tapaamisen lähtökohdat "elävät koko ajan".

– Jos Iranin sota on Xin ja Trumpin tavatessa kesken, on Trump heikossa asemassa. Se sopisi Kiinalle, mutta ei Yhdysvalloille. Mutta jos Yhdysvallat saa Iranissa tahtonsa läpi, Trumpin asema olisi vahva, Paltemaa sanoo.

– Kokousta voidaan lykätä, jos sota ei pääty. Yhdysvallat ei halua lähteä neuvotteluihin heikoista asemasta. Saa nähdä, tuleeko koko kokousta, hän jatkaa.

Muraali Iranin pääkaupunki Teheranissa 8. huhtikuuta, jolloin Yhdysvaltojen ja Iranin välinen kaksiviikkoinen tulitauko alkoi.AFP / Lehtikuva

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Professorilta hurja Iran-teoria | MTV Uutiset