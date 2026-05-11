Lasse Kukkonen kummasteli Oiva Keskistä.
MTV:n liveseuranta SM-liigan kuudennesta finaalista
Ville Puhakka sivalsi KooKoon 1–0-johtoon hyökkäyssiniviivan tuntumasta jääkiekon SM-liigan kuudennessa loppuottelussa ajassa 15.35 Jimi Suomen ja Marcus Davidssonin esityöstä.
Ottelua kommentoiva MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen kehui Suomen "tanssineen taitavasti". Ihmettelyä oli sen sijaan Tapparan suuntaan.
– Mitä tapahtuu? Kuka pelasi (Oiva) Keskisen pois tuosta? Kukkonen äimisteli.
– Oli alivoima edelleen. Vaikka se tuli just täyteen, Keskinen siirtyy jotenkin ihmeellisesti pois tuosta keskihyökkääjän paikalta.
Erätauolla MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi jatkoi Kukkosen huomiosta. Hän tuumi Suomen hämänneen liikkeellään sen verran, että Keskinen lähti toiselle puolelle.
Tapparan Joni Tuulola oli vapautunut jäähyltä viisi sekuntia ennen KooKoon osumaa.
Suomen mestaruus on katkolla KooKoolle. Se johtaa finaalisarjaa ennen tätä iltaa voitoin 3–2.