Noora Bui on yrittäjä, jonka urapolku rikkoo perinteiset mielikuvat startup-maailmasta. Teknologiayrityksistä hän on päätynyt pesemään pyykkiä helsinkiläisille ravintoloille ja hotelleille. Hänen mielestään on hyvä, että Suomen huonosta taloustilanteesta puhutaan suoraan.

Noora Bui ei itse pidä yrittäjätarinaansa erityisen hohdokkaana. Hänen polkunsa alkoi kauppakorkeakoulusta, jatkui korporaatiotyöhön ja johti lopulta yrittäjyyteen.

– Minun polkuni yrittäjäksi on mielestäni tosi tylsä. Minulla ei ole mitään hienoa, jännittävää taustaa tai ei ollut mitään upeaa yritysideaa.

Vuosien varrella Bui on perustanut useita yrityksiä: rakennusliikkeen, teknologiastartupin, tekoälysovelluksen ja lopulta pesulan. Nykyään hän on mukana helsinkiläisessä pesulassa, joka keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten, kuten ravintoloiden ja hotellien, pyykkihuoltoon.

Siirtymä teknologiasta perinteiseen palvelualaan ei ollut sattumaa. Monimutkaisten ja riskialttiiden startupien jälkeen yksinkertainen ja ennustettava liiketoiminta alkoi tuntua järkevältä.

– Tuollaiset perinteiset lamaa kestävät liiketoiminnat, ne vaan toimivat, Bui tuumii.

Lisäksi Bui vuokraa omistamiaan asuntoja.

Epäonnistumiset kuuluvat yrittäjyyteen

Buin yrittäjätaival on sisältänyt myös epäonnistumisia, joista hän puhuu avoimesti esimerkiksi Tiktokissa. Buin ensimmäinen yritys kariutui yhtiökumppanin kanssa syntyneisiin erimielisyyksiin, ja päätös lähteä oli raskas mutta välttämätön.

– Tuli päivä vastaan, että en vain pystynyt enää, koska olin menettänyt uskon.

Noora Bui puhuu avoimesti yrittäjyydestä sosiaalisessa mediassa. Juttu jatkuu Tiktok-upotuksen jälkeen.

Julkinen epäonnistuminen tuntui erityisen vaikealta, koska yritys oli ollut näkyvästi esillä mediassa. Buin omissa puheissa se oli ollut "elämän mittainen projekti". Ajan myötä hänen suhtautumisensa on kuitenkin muuttunut.

– Jos olen tehnyt virheitä ja oppinut niistä jotain, niin ei ollenkaan hävetä puhua niistä.

Avoimuus on tuonut paljon positiivista palautetta ja auttanut normalisoimaan yrittäjyyteen kuuluvia epäonnistumisia.

Ristiriitainen suhtautuminen yrittäjyyteen Suomessa

Buin mielestä Suomessa suhtaudutaan yrittäjyyteen ristiriitaisesti. Yrittäjien merkitystä korostetaan puheissa, mutta käytännössä toiminta on usein vaikeaa.

– Mielestäni yhteiskunta puhuu paljon siitä, että me tarvitsemme yrittäjiä, mutta sitten käytännössä se tehdään kuitenkin aika vaikeaksi.

Hän nostaa esiin verotuksen, byrokratian ja yrittäjien sosiaaliturvan ongelmat esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutusten osalta.

Bui suhtautuu silti kriittisesti esimerkiksi starttirahaan ja muuhun yritysten tukemiseen rahallisesti valtion toimesta.

– Mielestäni se vääristää kilpailua, ja se tekee yrityksistä ja yrittäjistä valtioriippuvaisia, mikä ei ole hyvä juttu.

Myös yleinen asenneilmapiiri jakaa hänen mielestään yrittäjiä kahteen leiriin: niihin, joita ihaillaan ahkeruudesta, ja niihin, joita epäillään menestyksen vuoksi.

– Jos kunnolla menestyt, niin saattaa olla eri ääni kellossa.

Epäonnistumisen pelko on todellinen ja vaikuttaa monen haluun ryhtyä yrittäjäksi.

– Jos teet konkurssin, niin sinusta tulee yhteiskunnan hylkiö täällä ainakin useammaksi vuodeksi.

Jos vertaa pelkkiä Buin palkkatuloja, ne ovat nykyisellään pienemmät kuin palkkatyössä aikoinaan, koska hän haluaa investoida tulot yritystoimintaan.

– Vaikka en ole yrittäjä rahan takia, toki oletan, että joskus vuosien päästä olen myös ihan varakas.

Yrittäjyys keskeinen osa Suomen talouskasvua

Kaikesta huolimatta Bui näkee yrittäjyyden keskeisenä osana Suomen talouskasvua ja tulevaisuutta. Hänen mielestään riskinottoa ja yrittämistä pitäisi tehdä nykyistä houkuttelevammaksi.

– Kyllähän on niin, että talouskasvu syntyy siitä, että me teemme enemmän työtä tai nostamme koulutustasoa, että voidaan tehdä enemmän tulosta meidän osaamisella, samalla työtuntimäärällä.

Buin mielestä Suomeen pitäisi saada lisää investointeja ja ylipäänsä tehdä tästä houkuttelevampi maa. Myös suomalaisella luonteella voi olla lusikkansa sopassa.

– Kyllä siitä kuulee maailmaltakin paljon hyvääkin palautetta, että olemme tosi nöyriä, mutta kyllä meidän pitäisi olla vähän rohkeampia kuitenkin.

Buin mukaan suomalaiset pitävät lottovoittoa sopivampana tapana rikastua kuin yrittäjänä menestymistä, mitä hän pitää hämmästyttävänä.

Vaikka Bui tuo esiin epäkohtia, hän haluaa myös kannustaa suomalaisia yrittämään.

– Näillä pelimerkeillä pelataan, mitä on. Tämä on kivaa, vaikka onkin joskus vaikeaa.

Entä miten tunteet vaikuttavat talouskasvuun? Katso keskustelu videolta artikkelin alusta!

