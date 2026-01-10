Nykylain mukaan eläkemaksu perustuu yrittäjän eläkelain mukaisesti määriteltävään työtuloon. Tämä niin sanottu yel-työtulo perustuu laskennalliseen arvioon yrittäjän työpanoksen arvosta – ei todellisiin tuloihin kuten palkansaajilla. Työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän eläkemaksu, työuran aikainen sosiaaliturva ja tuleva eläkekertymä.

Hallitus on aloittanut yrittäjien eläkejärjestelmän muutostarpeista joulun alla vuoropuhelun yrittäjien kanssa. Etujärjestö Suomen Yrittäjistä kerrotaan, että keskusteluissa on ollut esillä erilaisia malleja, joissa muutokset pyrittäisiin kohdentamaan esimerkiksi yrittäjiin, joiden työtulo on vuodessa alle 15 000–35 000 euroa.

Monella "pillit pussiin"

– Pienistä yrittäjistä, joiden tulotaso on alle 35 000 euroa vuodessa, moni on joutunut laittamaan pillit pussiin. Tulot ovat ylipäätään olleet pienet, ja liian suuri yel-maksu on ollut viimeinen niitti, Kauma sanoo.

Valtion budjetista joudutaan kattamaan yrittäjien eläkkeitä jo lähes 600 miljoonalla eurolla, koska tuloissa ja menoissa on epäsuhta. Tätä ei Kauman mukaan voi pitää reiluna veronmaksajien kannalta, etenkin kun luku vain kasvaa.

Ratkaiseeko laskurin "räjäytys"?

– Nykyjärjestelmän kaikkein suurimmasta ongelmasta on hyvin yhteinen näkemys. Työtulolaskuriin liittyvät ongelmat ovat sellaisia, joista kaikki tahot ovat todenneet, että ne täytyy saada korjattua. Laskuri ei tälläkään hetkellä perustu lakiin, ja sen painoarvo täytyy saada pienemmäksi, Yrittäjien Rytkönen-Sandberg sanoo.

Perussuomalaisista kerrotaan, että puolue olisi valmis "räjäyttämään" koko laskurin ja antamaan yrittäjille enemmän sananvaltaa työtulonsa määrittämisessä.

– Se, että kahden alimman tuloluokan työtulot ovat paljon korkeammat kuin ansiotulot ja maksukyky, todistaa sen, että laskuri on vinksallaan, hallituslähteestä kommentoidaan STT:lle.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa, joulukuussa julkaistussa selvityksessä todettiin, että yrittäjien eläkemaksut pitäisi pitkälti sitoa todellisiin ansaittuihin tuloihin. Grahn-Laasosen mukaan ehdotusta ei voi toteuttaa, koska se nostaisi vakuutusmaksuja niin isolla osalla yrittäjiä.

Saako uudistus maksaa?

Hallitus ei ole linjannut vielä ratkaisuista eikä siitä, kuinka paljon uudistus saa valtiolle maksaa. Kokoomus- ja perussuomalaislähteistä kuitenkin kerrotaan STT:lle, että uudistuksen ei välttämättä tarvitsisi olla kustannusneutraali. Julkisen talouden tilanne on kuitenkin niin kehno, että liikkumavara on maltillinen.