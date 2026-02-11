Tutkimus kumoaa myyttejä suomalaisista perheyrityksistä ja niiden omistajista.

Aalto-yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että perheyritykset ovat huomattavasti merkittävämpiä Suomen taloudelle kuin yleisesti ajatellaan.

Omistajuuden professori Samuli Knüpferin rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus vuosilta 2006–2022 kumoaa useita sitkeitä myyttejä perheyrityksistä.

Tutkimuksen mukaan perheyritykset ovat keskimäärin kannattavampia ja vakavaraisempia kuin muut yritykset, ja myös investoivat kilpailijoitaan enemmän.

Perheyritykset työllistävät merkittävän osan suomalaisista

Tutkimuksen mukaan perheyritysten rooli suomalaisessa yrityskentässä on huomattava: ne edustavat 73 prosenttia kaikista yrityksistä.

Työllisyydestä perheyritykset vastaavat 42 prosenttia, liikevaihdosta 31 prosenttia ja yritysten taseesta 22 prosenttia.

Kun tarkastelusta rajataan pois ulkomaalais- ja julkishallinnon omistamat yritykset, perheyritysten painoarvo kasvaa entisestään.

– Keskustelu suomalaisesta yrityskentästä keskittyy usein suuriin pörssiyhtiöihin. Ne ovat tärkeitä, mutta edustavat vain jäävuoren huippua. Valtaosa taloudellisesta toiminnasta tapahtuu perheyrityksissä, Knüpfer toteaa yliopiston tiedotteessa.

Merkittäviä työllistäjiä

Perheyritykseksi luokitellaan yritykset, joiden osakkeista yli puolet on perheenjäsenten tai lähisukulaisten hallussa. Luokittelussa ei oteta kantaa yrityksen kokoon – monet suuret suomalaiset yritykset, kuten Kone, Olvi ja Fazer, ovat perheyrityksiä.

Tutkimus kumoaa kuitenkin käsitystä, että perheyritykset olisivat merkityksettömiä, koska monet niistä ovat pieniä.

Pienyritysten yhteenlaskettu vaikutus esimerkiksi työllisyyteen ja alueelliseen elinvoimaan on huomattava.

Perheyrityksiä löytyy runsaasti myös suurten yritysten joukosta: yli 500 henkilöä työllistävistä yrityksistä noin viidesosa on perheyrityksiä.

Perheyritykset ovat erityisen merkittäviä työllistäjiä alkutuotannossa (83 prosenttia henkilöstöstä), rakentamisessa (65 prosenttia), majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (52 prosenttia), kaupassa (49 prosenttia) ja muilla palvelualoilla (69 prosenttia).

Niiden merkitys korostuu erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella, missä perheyritysten työllisyysosuus on lähes puolet.

Omistajat: pieni joukko, suuri taloudellinen merkitys

Tutkimus tarjoaa tietoa myös perheyritysten omistajista.

Suomessa noin 135 000 ihmistä – vain noin kaksi prosenttia väestöstä – omistaa osakkeita perheyrityksissä.

Heidän taloudellinen merkityksensä on kuitenkin huomattava: vuonna 2022 heidän maksamansa tuloverot muodostivat 11 prosenttia kaikista tuloveroista.

– Omistajista on tiedetty yllättävän vähän, vaikka heidän merkityksensä on suuri. Nyt tämä voidaan osoittaa konkreettisilla luvuilla, Knüpfer sanoo.