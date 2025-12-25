Tunteisiin vetoava tarina nopeasta vaurastumisesta liittyy niin sanottuun kasvottomaan digibisnekseen. MTV Uutiset otti selvää ilmiöstä ja millaisia riskejä siihen liittyy.
Sinäkin voit törmätä kasvottomaan digibisnekseen kesken someselailun. Sinulle voidaan kaupata tunteisiin vetoavasti esimerkiksi digimarkkinointiin liittyvää kurssia tai valmennusta. Kyytipoikana luvataan vakavaraista elämää.
Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme.
Uutta on se, että tuotteen kauppaaja on täysin anonyymi. Digiyritäjällä saattaa olla profiilikuva, jossa hän seisoo selin kameraan ja vierellä on lapsi. Kuitenkaan tämä kuva ei välttämättä esitä henkilöä itseään, vaan se on kuvapankin kuva.
Usein yrittäjä kertoo elämään mullistaneesta äkkirikastumisesta. Tasainen tulovirta on pelastanut kesken sairastelun tai vaikean yksinhuoltajan arjen.
Yksi tällainen yrittäjä on MTV Uutisten tavoittama Lili. Hän kertoo olevansa äiti, jolla on ollut tiukkaa rahasta. On pitänyt kitkutella kotihoidon tuella.
Hän kertoo ostaneensa yhdysvaltalaiselta yritykseltä 500 euroa maksaneen kurssin, joka opettaa brändäystä ja digituotteiden markkinointia. Kun kurssin on käynyt, sitä voi myös myydä eteenpäin.