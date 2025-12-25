



Äkkirikastumista vai harhaanjohtamista? MTV Uutiset selvitti millaisia riskejä ilmiöksi nousseeseen someilmiöön liittyy 10:33 Katso videolta, kuinka digiyrittäjä kertoo 50 000 euron tuloistaan! Mukana myös tutkijan ja kuluttajaviranomaisen näkemys kasvottomaan digibisnekseen. Julkaistu 43 minuuttia sitten Janne Ahjopalo janne.ahjopalo@mtv.fi Tunteisiin vetoava tarina nopeasta vaurastumisesta liittyy niin sanottuun kasvottomaan digibisnekseen. MTV Uutiset otti selvää ilmiöstä ja millaisia riskejä siihen liittyy. Sinäkin voit törmätä kasvottomaan digibisnekseen kesken someselailun. Sinulle voidaan kaupata tunteisiin vetoavasti esimerkiksi digimarkkinointiin liittyvää kurssia tai valmennusta. Kyytipoikana luvataan vakavaraista elämää. Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme. Uutta on se, että tuotteen kauppaaja on täysin anonyymi. Digiyritäjällä saattaa olla profiilikuva, jossa hän seisoo selin kameraan ja vierellä on lapsi. Kuitenkaan tämä kuva ei välttämättä esitä henkilöä itseään, vaan se on kuvapankin kuva. Usein yrittäjä kertoo elämään mullistaneesta äkkirikastumisesta. Tasainen tulovirta on pelastanut kesken sairastelun tai vaikean yksinhuoltajan arjen. Yksi tällainen yrittäjä on MTV Uutisten tavoittama Lili. Hän kertoo olevansa äiti, jolla on ollut tiukkaa rahasta. On pitänyt kitkutella kotihoidon tuella. Hän kertoo ostaneensa yhdysvaltalaiselta yritykseltä 500 euroa maksaneen kurssin, joka opettaa brändäystä ja digituotteiden markkinointia. Kun kurssin on käynyt, sitä voi myös myydä eteenpäin.

– Olen tienannut noin puolessa vuodessa 52 000 euroa. Totta kai siitä menee verot ja muita kuluja. Veroja olen saanut maksaa urakalla.

Puhelinhaastattelussa Lili ei halunnut kertoa koko nimeään, mutta numeron perusteella löytyy nimitietojen lisäksi myös tiedot kursseja somessa mainostavasta yrityksestä.

Sosiaalisen median tutkija on huomannut yhteisen piirteen kasvottoman digibisneksen someprofiileissa.

– Tilin nimenä on tavallisesti jotain unelmiin ja rahantekemiseen liittyvää. Postauksissa kuvaillaan traagista elämäntarinaa ja kerrotaan, miten kurssi on mullistanut elämän ja tuonut tasaista tulovirtaa, sanoo tutkija Elisa Kannasto Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Vakavaraista uutta elämää suitsuttavat päivitykset saattavat sisältää muista profiileista tulleita kannustavia kommentteja. Täyttä varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, ovatko kommentit aitoja. Ne voivat pahimmillaan olla digiyrittäjän itsensä laatimia.

Kuluttajaviranomainen: Ei pidä luottaa sokeasti

Kuluttajaviranomainen kehottaa varovaisuuteen, jos asiakkaalle myydään jotakin vailla nimeä ja kasvoja.

– Etenkään nimettömiin vakuutteluihin ja suosittelijoihin, jotka kertovat miten paljon ovat ansainneet, ei pidä luottaa sokeasti. Korkeat tuottolupaukset sisältävät tyypillisesti myös korkean riskin, toteaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Siiri Pusztai.

Lili kertoo myyvänsä kahta kurssia. Toinen on Lilin mukaan suomalaisen äidin tekemä kurssi digimyynnistä ja toinen englanninkielinen digimarkkinointia opettava kurssi.

– En tuo ainakaan toistaiseksi kasvojani tai perheen kasvoja somessa esille. Täysin anonyymisti en voi kuitenkaan yrittäjänä toimia. Muutama ystäväni ja vanhempani tietävät pintaraapaisun tästä.

Kasvoton digibisnes on niin uusi ilmiö, että esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ei ole vielä ollut bisnekseen liittyviä riitatapauksia käsittelyssä.

Myöskään Mainonnan eettiselle neuvostolle ei ole tullut kasvottomaan digibisnekseen liittyviä tapauksia ratkottavaksi.

