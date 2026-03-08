The Summit Suomi -ohjelman uudella kaudella kilpailee somesta tuttu Alexandra Ukandu. Hän kertoo MTV Uutisille yllättyneensä siitä, miten raskas kokemus oli henkisesti.
Joukko toisilleen tuntemattomia kilpailijoita muodostaa retkikunnan ja aloittaa rankan vaelluksen kohti Norjan Kolåstinden-vuoren huippua, kun The Summit Suomi -ohjelma käynnistyy toisen tuotantokauden jaksoin.
Yksi uuden kauden kilpailijoista on vantaalainen Alexandra Ukandu, 25. Osa katsojista saattaa tunnistaa hänet sosiaalisesta mediasta, jossa hän vaikuttaa nordiclightskin-nimimerkillä.
Ukandun arki on tällä hetkellä vahvasti työn sävyttämää. Hän työskentelee multimediafreelancerina musiikki- ja media-alalla, ja hänen työnsä koostuvat muun muassa sisällöntuotannosta sekä hänelle itselleen että muille ihmisille, markkinoinnista, konsultoinnista ja videokuvaamisesta.
Ukandu alkoi tehdä enenevissä määrin sisältöä sosiaaliseen mediaan vuonna 2019. Hänen somensa on sekalainen soppa tavallista elämää: arkea, höpöttelyä, kuulumisia, hassuttelua, mielipiteitä ja kannanottoja. Hän ei koskaan liiemmin pohtinut omaa somebrändiään, vaan se ikään kuin muodostui itsestään.
– Käytän sosiaalista media samalla tavalla kuin ollessani 14-vuotias. Postaan kaiken, ihan vain elämääni. Se on brändini ja juttuni, että teen vähän kaikkea, hän kertoo MTV Uutisille.