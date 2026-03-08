



The Summit Suomi -Alexandralla on taustallaan monta raskasta vuotta: "Olin aika luovutusmielellä elämän suhteen" Julkaistu 48 minuuttia sitten

The Summit Suomi -ohjelman uudella kaudella kilpailee somesta tuttu Alexandra Ukandu. Hän kertoo MTV Uutisille yllättyneensä siitä, miten raskas kokemus oli henkisesti. Joukko toisilleen tuntemattomia kilpailijoita muodostaa retkikunnan ja aloittaa rankan vaelluksen kohti Norjan Kolåstinden-vuoren huippua, kun The Summit Suomi -ohjelma käynnistyy toisen tuotantokauden jaksoin. Yksi uuden kauden kilpailijoista on vantaalainen Alexandra Ukandu, 25. Osa katsojista saattaa tunnistaa hänet sosiaalisesta mediasta, jossa hän vaikuttaa nordiclightskin-nimimerkillä. Ukandun arki on tällä hetkellä vahvasti työn sävyttämää. Hän työskentelee multimediafreelancerina musiikki- ja media-alalla, ja hänen työnsä koostuvat muun muassa sisällöntuotannosta sekä hänelle itselleen että muille ihmisille, markkinoinnista, konsultoinnista ja videokuvaamisesta. Ukandu alkoi tehdä enenevissä määrin sisältöä sosiaaliseen mediaan vuonna 2019. Hänen somensa on sekalainen soppa tavallista elämää: arkea, höpöttelyä, kuulumisia, hassuttelua, mielipiteitä ja kannanottoja. Hän ei koskaan liiemmin pohtinut omaa somebrändiään, vaan se ikään kuin muodostui itsestään. – Käytän sosiaalista media samalla tavalla kuin ollessani 14-vuotias. Postaan kaiken, ihan vain elämääni. Se on brändini ja juttuni, että teen vähän kaikkea, hän kertoo MTV Uutisille.

– En halua, että sosiaalisesta mediasta tulee minulle stressin aihe, että minun pitäisi miettiä, mitä postaan ja mihin aikaan. Yritän olla mahdollisimman paljon oma itseni, hän jatkaa.

Alexandra Ukandu on tuttu somesta.

Kun Ukandun somevideot alkoivat kerätä enemmän näyttökertoja, pisti hän merkille, että yhtäkkiä etenkin nuoret tunnistivat hänet ja saattoivat tulla juttelemaan.

– Se oli outoa, ja on vähän vieläkin, hän nauroi.

Myös positiivista palautetta alkoi tulla runsaasti. Se löi Ukandun ällikällä.

– Se positiivinen palaute, kun jengi alkoi kommentoimaan, että olen niin hauska, oli ihmeellistä. Postasin aina sellaisia asioita, joita jakaisin kavereilleni, tein sketsejä ja omia tyhmiä juttujani, ja huomasin, että ihmiset tykkäsivät siitä.

Somen tekeminen ja sen mukanaan tuoma näkyvyys ovat muuttaneet Ukandun elämän. Hän uskoo, että hänen elämänsä olisi tänä päivänä hyvin erilaista, jos hän ei olisi aloittanut TikTok-videoiden tekemistä vuonna 2019.

"Olin aika luovutusmielellä elämän suhteen"

Ukandu on aina haaveillut hakevansa mukaan johonkin seikkailurealityyn haastaakseen itseään. The Summit Suomi vaikutti tarjoavan tähän oivan mahdollisuuden.

– Olin nähnyt ensimmäisestä Summit-kaudesta pätkiä ja ajattelin, että tuo voisi olla hauska. Tykkäsin siitä, ettei ohjelmaan oteta vain julkkiksia, vaan joudut menemään sinne tuntemattomien ihmisten kanssa, hän sanoo.

Moni asia yllätti Ukandun The Summit Suomi -kokemuksessa. Kaikkein suurin yllätys oli se, kuinka raskas kokemus oli henkisellä tasolla.

Taustalla vaikutti Ukandun silloinen elämäntilanne, joka ei ollut paras mahdollinen. Hän oli tuolloin henkisesti huonossa paikassa itsensä kanssa, ja sen vuoksi jaksaminenkin oli kortilla.

– Elämäni on ollut todella raskas monella osa-alueella, ja monet asiat ovat olleet minusta riippumattomia. Mitä vanhemmaksi olen tullut, olen alkanut käymään elämääni läpi ja tehnyt itsetutkiskelua, jolloin olen alkanut ymmärtää elämääni. Se on iskenyt tosi lujaa, hän taustoittaa.

– En ole myöskään tehnyt välttämättä kaikkein parhaita päätöksiä elämäni suhteen eikä oma hyvinvointini ole kiinnostanut. Se vei minut pisteeseen, jossa olin aika luovutusmielellä elämän suhteen, hän jatkaa.

Nyt tilanne on monien raskaiden vuosien jälkeen paranemaan päin. Ukandu kokee, että on viimeisen vuoden aikana löytänyt itsensä, mutta samalla hän on myös hämmentävässä tilanteessa itsensä ja hyvinvointinsa kanssa.

– Haluaisin sanoa, että asiat ovat oikeasti tosi hyvin. Työstän tällä hetkellä omaa henkistä hyvinvointiani ja käyn terapiassa, ja olen ymmärtänyt, etten aina ole osannut arvostaa elämää sillä tavalla, miten ehkä pitäisi, hän sanoo.

– Tilanteeni on tällä hetkellä hämmentävä, mutta paljon parempi. Minulla on paljon tutkiskeltavaa ja opittavaa. Minusta tuntuu, että itsestä oppiminen sekä itsensä kehittäminen ja rakentaminen eivät tule ikinä loppumaan, ja tällä hetkellä olen siinä vaiheessa, jossa se on raskasta, hän jatkaa.

Jos Ukandu voittaisi The Summit Suomen, hän maksaisi voittorahoilla ulosottonsa pois. Lisäksi hän suuntaisi Amsterdamiin suorittamaan musiikkibisneskurssin.

The Summit Suomi su 1.3. klo 19.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kolme jaksoa ensimmäisellä viikolla, sen jälkeen yksi jakso viikossa.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica