Liikevaihdon kasvua odotti 37 prosenttia vastaajista, kun taas 47 prosenttia odotti tilanteen pysyvän ennallaan.

Suomalaiset yritykset suhtautuvat alkavaan vuoteen myönteisin mielin, ilmenee Kauppakamarien tammikuun alussa tekemästä kyselystä.

Lähes 85 prosenttia yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

– Voidaan sanoa, että yritysten arvio suhdannenäkymistä on erittäin vakaa ja etumerkiltään selkeästi myönteisen puolella, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Aina odotukset eivät toteudu, mutta lähtökohta uuteen talousvuoteen on lupaava, hän sanoo.

Liikevaihdon kasvua odotti 37 prosenttia vastaajista, kun taas 47 prosenttia odotti tilanteen pysyvän ennallaan. Supistumista ennusti 16 prosenttia vastaajista. Odotukset ovat selkeästi kohentuneet verrattuna viime syksynä tehtyyn kyselyyn.

Tilauskantojen kasvua odotti 36 prosenttia vastaajista, kun vielä syyskuussa sama luku oli 28 prosenttia. Samalla 16 prosenttia vastaajista odotti tilauskantansa heikkenevän jatkossa.

– Odotus tilauskantojen tulevasta kehityksestä oli korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin vastaavissa kyselyissä. Yrityksistä löytyy vakaata uskoa siihen, että tilauskannat ovat etenemässä myönteiseen suuntaan ja hyvin vähän pelkoa siitä, että tilanne olisi ainakaan heikkenemässä, sanoo Appelqvist.

Trump-efekti ei vielä näy

Vientitoimintaa harjoittavista yrityksistä 37 prosenttia ennakoi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Laskua odotti alle kymmenen prosenttia, ja loput arvioivat vientinsä pysyvän ennallaan.

Appelqvistin mukaan yritysten vientiä koskevat arviot ovat sikäli huolettomia, että laskuodotukset ovat harvinaisia.

– Kyselyä tehtäessä ei tosin ollut tietoa (Donald) Trumpin uusista Grönlannin valtaukseen liittyvistä tulliuhkailuista, jotka toteutuessaan toisivat kapuloita viennin rattaisiin. Onneksi Trumpin kohdalla uhkakuvat saattavat väistyä yhtä nopeasti kuin ne ovat ilmaantuneetkin, sanoo Appelqvist.

Keskiviikkona illalla Suomen aikaan kerrottiin, että Trump sanoi Grönlanti-sovun myötä peruneensa tullit, joiden oli määrä tulla voimaan 1. helmikuuta.

Toimialoittain tarkasteltuna positiivisia signaaleja tuli erityisesti teollisuudesta, jonka vastaajista 40 prosenttia odotti tilauskantansa kasvavan seuraavan puolen vuoden jaksolla. Heikkenemistä ennusti puolestaan 13 prosenttia vastaajista.

– Ilahduttavasti myös pitkäkestoisista vaikeuksista kärsineellä rakentamisen toimialalla oli enemmän vastaajia, jotka ennakoivat tilauskantansa kasvua kuin niitä, jotka odottivat laskua, sanoo Appelqvist.

Kasvuodotusten koheneminen on hänen mukaansa rohkaiseva merkki, koska rakentamisen matala lähtötaso tuo vahvaa nousupotentiaalia talouteen

Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille tammikuun alussa, ja siihen vastasi yli 1 700 yritystä.