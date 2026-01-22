Veroja kerättiin yhteensä 83,8 miljardia euroa. Verotulojen kasvu jäi odotuksiin nähden vaatimattomaksi.

Arvonlisäverosta valtiolle kertynyt potti kasvoi viime vuonna miljardilla eurolla edellisvuoteen verrattuna, kertoo Verohallinto.

Arvonlisäveroa kertyi viime vuonna yhteensä 22,4 miljardia euroa.

Verohallinnon mukaan verokertymän kasvua selittää etenkin yleisen alv-kannan nosto 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos tuli voimaan syyskuussa 2024.

Lisäksi suurin osa 10 prosentin alv-kantaan kuuluneista tavaroista ja palveluista siirtyi 14 prosentin verokantaan viime vuoden alusta. Tämän vuoden alussa alennettu 14 prosentin alv-kanta laski 13,5 prosenttiin.

Verohallinnon ylitarkastajan Matti Luokkasen mukaan kulutuksessa ei viime vuonna tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vaisu talouskehitys näkyi verotuloissa

Verohallinto keräsi viime vuonna yhteensä 83,8 miljardia euroa veroja. Summa kasvoi runsaat kaksi miljardia toissa vuoteen verrattuna.

Arvonlisäveron tavoin myös henkilöasiakkaiden tuloveron kertymä kasvoi miljardilla vuoden takaisesta.

Vuoden takaisiin odotuksiin nähden verotulojen kasvu jäi kuitenkin vaatimattomaksi, koska talous ei lähtenyt kasvuun odotusten mukaisesti, Verohallinto valittelee.

Varainsiirtovero toi valtiolle 646 miljoonaa euroa, mikä on 71 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Varainsiirtoverosta kertyvien verojen määrä on pitkän aikavälin vertailussa kuitenkin edelleen hyvin matalalla hiljaisen asuntokaupan vuoksi, vaikka viime vuonna veroa kertyikin hieman vuosia 2023 ja 2024 enemmän, Luokkanen sanoo tiedotteessa.