Peliyhtiö Supercell kertoi tänään kasvaneesta tuloksesta. Yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Paananen luottaa niin oman yhtiönsä kuin suomalaisten startup-yritysten menestykseen lähitulevaisuudessa.

Peliyhtiö Supercellin käyttökate kasvoi viime vuonna kuudella prosentilla ja oli yhteensä 932 miljoonaa euroa. Käyttökate kertoo, kuinka paljon yhtiölle on jäänyt voittoa ennen veroja, rahoituskuluja ja poistoja.

– Vuosi 2025 oli yksi yhtiön parhaimmista. Pelaajamäärä kasvoi ja palkkasimme lisää työntekijöitä, kertoo Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen MTV Uutisten haastattelussa.

Juuri työntekijät ja heidän muodostamansa tiimit ovat Paanasen mukaan avainasemassa siinä, kuinka hyviä pelejä Supercell tuottaa.

Yhtiö kertookin hakevansa parhaita työntekijöitä maailmanlaajuisesti, ja lahjakkaimpien ihmisten saaminen Suomeen on Paanasen mukaan tärkeätä myös koko Suomen kasvun näkökulmasta.

Mitä Paananen siis ajattelee Suomen tiukentuneesta maahanmuuttopolitiikasta?

– Suomen maahanmuuttopolitiikka on ihan hyvä, mutta valitettavasti globaalissa kilpailussa parhaista osaajista se ei riitä mihinkään. Pitäisi olla maailman paras. Tarvitsemme tänne lisää osaamista ja pääomaa rahoittamaan startup-yrityksiä, Paananen toteaa.