Lisää puita uuniin ja kierroksia pattereihin: Suomeen ja oikeastaan koko Pohjoiseen Eurooppaan saapuu Venäjältä pitkä, kylmä pakkasjakso.
Viikonloppuna Suomea piinasi sääkartoilla purppuraisena näkynyt jäinen sade.
Alkavalla viikolla Suomen ja oikeastaan koko pohjoisen Euroopan ylle vyöryy tummansininen kylmyys Venäjältä. Etenkin 26. tammikuuta alkavan viikon näkymä on hyytävää katsottavaa. Venäjältä puhaltaa kylmää Suomen lisäksi Ukrainaan, Baltiaan ja myös läntiseen Eurooppaan.
Vaikka Pekka Poudan yläpuolella on teksti "normaalia lämpimämpää", siitä ei todellakaan ole kyse ennusteessa kuun vaihteeseen. Mittari on vain ovelasti piiloutunut Poudan selän taakse.
– Suomessa on pakkasta, ei siinä mitään, mutta se vyöryy tuosta Ukrainan ja Baltian yli Länsi-Eurooppaa kohti, niin se tekee aika jännän tilanteen, Pouta kuvailee.
Meteorologi pitää lähes varmana, että tammi-helmikuun vaihteessa Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa autoilu on yhtä painajaista. Kylmä rintama sieppaa länteen edetessään kosteutta lämpimästä Itämerestä, jolloin juuri Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan iskee sakeaa lumikuuroa toisensa perään.
– Autot pysähtyvät teille, eivätkä pääse eteen eikä taaksepäin. Tilanne on pahin mahdollinen Etelä-Ruotsiin, hyvin kylmää ilmaa lämpöisen meren yli.
Etelään jopa –20
Suomen eteläosissa loskakeli on pahimmillaan tänään sunnuntaina. Lapissa on jo palattu pakkaselle, ja torstaina sää selkenee koko Suomessa niin, että Poudan mukaan etelässäkin voidaan jälleen mitata parinkymmenen asteen pakkasia.
Kylmä kausi ja pitkä itävirtaus jatkuu ennusteiden mukaan ainakin helmikuun puoliväliin asti.