Kylmä sää voi norjalaismeteorologin mukaan jatkua kevään korvalle.
Tänä talvena on saatu nauttia kipakoista pakkasista koko Pohjolassa.
Norjan sääpalvelun meteorologin Per Egil Hagan mukaan talvi näyttää myös jatkuvan hyvin kylmänä.
Muutosta ei hänen mukaansa näy ainakaan ennen pääsiäislomia.
– Emme näe merkittäviä muutoksia sääjärjestelmissä ennen maalis- ja huhtikuun vaihdetta, Haga kommentoi norjalaislehti Dagbladetille.
Ruotsissa ensimmäinen pakkasvuorokausi aikoihin
Talvi on ollut Suomen ja Norjan lailla kylmä Ruotsissakin.
Expressen-lehti kertoo, että esimeriksi Pohjois-Ruotsissa sijaitsevassa Pajalassa ei ole ollut näin kylmää sitten vuoden 1940, jolloin mittaukset aloitettiin.
Talven alin lämpötila mitattiin 4. tammikuuta Gielaksessa Ruotsin Lapissa: –40,8 astetta.
Viime sunnuntaina kello 19 Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos ilmoitti, että Ruotsissa oli koettu ensimmäinen "kansallinen pakkasvuorokausi" (isdygn) kahteen vuoteen. Koko maassa oli siis ollut pakkasta 24 tunnin ajan.
Onko stratosfääri lämmennyt äkillisesti?
Tämän vuoden talvisäässä on piirteitä, jotka muistuttavat stratosfäärin äkillistä lämpenemistä, Per Egil Haga kuvaa Dagbladetille. Se voi saada maapallon tuulet vaihtamaan suuntaa.
Stratosfääri on ilmakehän toinen kerros, joka alkaa yleensä noin 10–15 kilometristä ja ulottuu noin 50 kilometrin korkeuteen.
Stratosfäärin äkillinen lämpeneminen tekee Hagan mukaan yksinkertaistettuna poikkeuksellisen purevia ja kylmiä, kun kylmä ilma puristuu alas Arktikselta etelään.
Varmaa yhteyttä ei voida todeta, mutta Hagan mukaan stratosfäärin kiertoliike on nyt huomattavasti heikompi kuin yleensä.
– Se voi olla osa selitystä Skandinavian kylmälle säälle, Haga sanoi Dagbladetille.
Stratofäärin romahdus
Meteorologi Markus Mäntykannas kertoi Forecan sääblogissa tammikuun lopussa ilmiöstä, jossa länsivirtausten voimakkuus stratosfäärissä romahtaisi kuluvan helmikuun alussa vieläpä kahteen otteeseen.
– Tämä lisää merkittävästi kylmän sään todennäköisyyttä keskileveysasteilla, ja vaikutukset voivat kestää viikkoja, Mäntykannas kertoi.