Taivaalta vihmoo lauantaina jäätä. Se tekee ajokelistä paikoin painajaismaisen.

Meteorologi Pekka Pouta esitteli lauantain Huomenta Suomessa dramaattista sääkarttaa, jossa lähes koko Suomi on peittynyt purppuraan.

– Se on alue, jossa jos sataa, niin se on jäätävää tihkua ja sadetta hyvin helposti.

Ja mitä jäätävä tihku saa aikaan? Pirullista liukkautta, etenkin lumisille teille. Tienpinnoilla voi olla valmiiksi jo kuuraa, ja kun se kuorruttuu uudella lumella ja jäätävällä tihkulla, vaarallinen yhdistelmä on valmis.

– Mitä pohjoisempana ollaan, sitä pahempi on tilanne. Lapin länsiosiin on tullut (uutta) lunta jopa 10 senttiä, Pouta kertoo.

Etenkin Perämeren ympäristössä lunta voi pyryttää vielä sakeasti, Foreca kertoo verkkosivuillaan.

Sää lauhtuu täksi viikonlopuksi viikkoja kestäneen pakkasjakson jälkeen. Päivällä lämpötila on maan länsiosasta Meri-Lappiin ulottuvalla alueella –1 ja +3 asteen välillä, idässä ja muualla pohjoisessa lämpötila on pakkasella.

Tiet pysyvät silti yhä pakkasella, vaikka lämpömittari voi ponnahtaa plussan puolelle.

Isommat tiet alkavat olla sulia suolauksen jäljiltä, mutta ongelma pahenee pienemmillä teillä. Vain aivan Suomen eteläisin osa välttyy liukkausvitsaukselta, mutta tarkkana kannattaa olla sielläkin ison lumimäärän takia.

Jäätävä sade vihmoo Suomen yli lauantaina. Sunnuntaina tilanne on huomattavasti rauhallisempi, Pouta sanoo.

Alkuviikolla Suomeen palaa korkeapane, ja pilvipeitteen rakoillessa pakkanen kiristyy.