Pahimmat pakkaset helpottavat etelässä, mutta sää pysyy edelleen tavanomaista kylmempänä.
Meteorologi Joonas Koskela kertoo, että hyytävin kylmyys alkaa pikkuhiljaa väistyä tällä viikolla.
– Onhan tämä viikko kuukausiennusteessa vielä aika sinertävä, mutta Etelä-Suomi on alkanut vähän jo vaihtaa väriä – se ei ole enää ihan niin kylmän näköinen, mitä edelliset kuukausiennusteet siitä povasi.
– Mutta kyllä tästä silti varmaan tulee tavanomaista kylmempi viikko.
Viikonloppuna voimakas lumipyry ja tuisku
Ennuste lupaa loppuviikolle voimakkaan matalapaineen, joka tuo mukanaan runsaita sateita ja tuulta.
Lumipyry alkaa perjantaina ja voi jatkua koko viikonlopun ajan. Lumikertymät voivat olla merkittäviä, vaikka arviot ovat vielä näin alkuviikosta epävarmoja.
– Kahden vuorokauden lumikertymä perjantailta lauantai-iltaan […] kolmeakymmentäkin senttiä, Koskela kuvailee tämän hetken ennusteita etelärannikolle.
– Onneksi ei mitään raskasta nuoskalunta, vaan enemmäkseen kevyttä pakkaslunta, kun lämpötila pysyy kuitenkin selvästi pakkasella.
Lumikertymät ovat suurimmillaan etelärannikolla, jossa lunta voi tulla kahdessa päivässä 30 senttiä. Länsirannikolla ja maan keskiosissakin lunta voi tupruttaa 10–25 senttiä.
Lumipyryn yhteydessä tuuli voi olla voimakasta, mikä lisää pakkasen purevuutta ja kinosten syntymistä. Talvilomalle suuntaavien on siis syytä ottaa rauhallisesti liikenteessä.
– Ihan tuollainen tuiskusää saattaa olla viikonloppuna edessä, jos nämä ennusteet siis toteutuvat, Koskela sanoo.