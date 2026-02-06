Ensi viikolla Suomeen työntyy arktista ilmaa, mikä saa lämpömittarit näyttämään hyytäviä pakkaslukemia etenkin öisin.

Hyytäville pakkasille ei näy loppua. Ensi viikosta voi tulla tämän talven kylmin, sillä Suomeen on vyörymässä pohjoisen napa-alueilta arktisen kylmää ilmaa.

– Ensi viikko näyttää erittäin hyytävältä, meteorologi Markus Mäntykannas sanoo.

Jos sää selkenee kunnolla, niin varsinkin loppuviikosta pohjoisessa pakkanen voi kiristyä yöllä ja aamulla jopa 40 asteeseen ja etelässäkin 30 asteeseen.

Ensi viikolla ulos lähtiessä kannattaa laittaa reilusti toppavaatetta ylle, sillä myös tuulet ovat näillä näkymin yltymässä.

– Ei ole kiva juttu. Se lisää pakkasen purevuutta ja tuntuu hyvin pistävältä, jos on kaksinumeroisia pakkaslukemia ja hyytävä viima, kertoo Mäntykannas.

– Suomalaista sisua niin kyllä tuosta selvitään.

Viikonloppuna hyytäviä aamuja

Myös tulevaa viikonloppua vietetään talvisessa pakkassäässä. Aamut ovat hyytäviä, mutta päivisin lämpömittarit näyttävät kymmenisen astetta pakkasta.

– Kokonaisuudessaan pilvisyys vaikuttaa viikonloppuna lämpötiloihin valtavasti. Siellä missä on selkeää öisin ja aamuisin, pakkanen on kireää, mutta pilvisemmillä alueilla pakkaslukemat jäävät hieman miedommiksi. Päivisin lämpötila on noin kymmenen asteen tienoilla eli ihan siedettävät iltapäivät, mutta hyytävät aamut, Mäntykannas kertoo.

Lauantain vastaisena yönä ja aamuna Etelä- ja Keski-Suomi ovat todennäköisesti maan kylmintä aluetta.

– Varsinkin etelän sisämaassa voidaan lasketella 30 pakkasasteeseen. Aamu on hyytävä, mutta iltapäivällä aurinko jälleen hieman lämmittää, sanoo Mäntykannas.

Katso tarkempi sääennuste jutun videolta!