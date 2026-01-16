Ensi viikolla säässä tapahtuu kylmä käänne, mutta sen ajankohta on epäselvä.
Säässä lauhin hetki on viikonloppuna, ensi viikolla kylmenee, meterologi Pekka Pouta ennustaa.
Korkeapaine asettuu alkuviikosta Suomen ylle ja sen alle jää kosteutta.
– Viikko alkaa pikkupakkasessa ja pilvisessä säässä.
Jossain vaiheessa viikon keskivaiheilla pilvipeite alkaa rakoilla ja pakkanen kiristyy kunnolla, Pouta kertoo.
Kaksinumeroisiin pakkaslukemiin päästään myös Etelä-Suomessa.
Kokonaisuudessaan kuukausiennusteessa tuleva viikko näyttää keskimääräiseltä lämpötilojen osalta. Koillis-Suomen osalta keskilämpötila on jopa hieman tavallista korkeampi.
Kylmempi rintama nuolee Suomen etelärannikkoa, esimerkiksi Virossa on selvästi keskimääräistä kylmempi viikko tulossa, Pouta esittelee sääkartalta.
– Sitä seuraava (26. tammikuuta alkava) viikko on kylmempi Suomessakin.
Viikkoa Suomen päällä koristava tummansininen väri ulottuu pitkälle Länsi-Eurooppaan saakka.
– Tällainen sää näyttäisi jatkuvan pitkälle helmikuun puolelle saakka, Pouta avaa.