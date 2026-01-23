Victoria ja David Beckhamin esikoispoika Brooklyn Beckham , 26, avautui harvinaisella tavalla perheen tulehtuneista väleistä ja lateli kovia syytöksiä vanhempiaan kohtaan maanantain ja tiistain välisenä yönä jakamissaan Instagram-tarinapostauksissa.

Huomenta Suomen lähetyksessä perjantaina 23. tammikuuta viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Silja Välske olivat kertaamassa kohun käänteitä. Kuhina on käynyt kovana sosiaalisessa mediassa. Somessa jaetaan meemejä ja analyyseja tiuhaan tahtiin.

– Luulen, etteivät he tule suoraan kommentoimaan tätä asiaa. Tästä ei ehkä tule sellaista somesotaa, mitä me muut ehkä haluaisimme, Lintunen pohtii.