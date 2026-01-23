Bechamien perheen kohu on saanut uuden käänteen.
Victoria ja David Beckhamin esikoispoika Brooklyn Beckham, 26, avautui harvinaisella tavalla perheen tulehtuneista väleistä ja lateli kovia syytöksiä vanhempiaan kohtaan maanantain ja tiistain välisenä yönä jakamissaan Instagram-tarinapostauksissa.
Jakamassaan tekstissä Brooklyn muun muassa syytti äitiään Victoriaa siitä, että tämä olisi "varastanut" hänen ja hänen puolisonsa Nicola Peltzin ensimmäisen tanssin hääparina heidän avioituessaan vuonna 2022.