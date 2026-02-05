Hän nousi maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen vuonna 2004 väitettyään, että hänellä oli suhde David Beckhamiin tämän ollessa naimisissa Victorian kanssa. David Beckham on kiistänyt nämä väitteet.

Huomenta Suomessa käytiin läpi Beckham-perheen riita ja Brooklynin ulostulo.

Dokumentissa Loos kertoo, että Brooklynin ulostulo ja hänen syytökset vanhempiensa "kontrolloivista ja manipuloivista" toimista, heijastelevat hänen omaa kokemustaan perheen sisäisestä pr-sodasta.

Brooklyn väitti Instagramissa julkaisemassaan lausunnossaan, että suuri osa hänen kasvatuksestaan ​​pyöri "sosiaalisen median julkaisujen, perhetapahtumien ja epäaitojen ihmissuhteiden" ympärillä. Loos kertoo, että tämä vahvistaa hänen pitkäaikaista käsitystään siitä, että Beckhamien perheessä imago ja brändi on asetettu henkilökohtaisten suhteiden edelle.

Loos ottaa kantaa myös Brooklynin väitteiseen, jonka mukaan Victoria "kaappasi" tämän ja Nicola Peltzin ensimmäisen tanssin heidän häissään vuonna 2022, sen jälkeen kun laulaja Marc Anthony oli kuvannut Victoriaa "huoneen kauneimmaksi naiseksi".

– Kuka tahansa muu äiti olisi lukenut tilannetta. Hän olisi ehkä sanonut, että kiitos, mutta huoneen kaunein nainen on Nicola – Nicola, ole hyvä ja tanssi sinä tämä tanssi, Loos pohtii.