Brooklyn Beckham syytti äitinsä Victoria Beckhamin "varastaneen" hänen ja hänen vaimonsa Nicola Peltzin ensimmäisen tanssin aviopuolisoina ja tanssineen hänen kanssaan hyvin sopimattomasti. Lähteet kertovat nyt Page Sixille, mitä tilanteessa tapahtui.

Victoria ja David Beckhamin esikoispoika Brooklyn Beckham, 26, avautui harvinaisella tavalla perheen tulehtuneista väleistä ja lateli kovia syytöksiä vanhempiaan kohtaan maanantain ja tiistain välisenä yönä jakamissaan Instagram-tarinapostauksissa.

Jakamassaan tekstissä Brooklyn muun muassa syytti äitiään Victoriaa siitä, että tämä olisi "varastanut" hänen ja hänen puolisonsa Nicola Peltzin ensimmäisen tanssin hääparina heidän avioituessaan vuonna 2022.

– Hän tanssi hyvin sopimattomasti kanssani kaikkien edessä. En ole koskaan tuntenut oloani yhtä epämukavaksi ja nöyryytetyksi, Brooklyn kirjoitti nyt jo poistuneessa Instagram-tarinajulkaisussaan.

Nyt nimettömänä pysyttelevät, väitetysti Brooklynin ja Nicolan häissä paikalla olleet lähteet kertovat tilanteesta