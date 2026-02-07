MTV:n viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav ruotivat Huomenta Suomessa Norjan hovin skandaaleja.

Norjan hovia kurittavia skandaaleja perattiin perjantaiaamuna Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa.

Keskustelussa MTV:n viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav pureutuivat muun muassa kruununprinsessa Mette-Maritin ja edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin väliseen viestinvaihtoon.

Mette-Marit antoi hiljattain medialle lausunnon, jossa hän otti kantaa Epstein-yhteyteensä. Lausunnossaan hän muun muassa kertoi olevansa syvästi pahoillaan ja sanoi, että hänen on kannettava vastuu siitä, ettei tutkinut Epsteinin taustoja paremmin.

– Tämähän on ihan höpöhöpöä, koska ensimmäisissä sähköpostiviesteissä (Epsteinille) Mette-Marit kertoo googlanneensa Epsteinin taustat. Hän lausunnossaan sanoo, että hänen täytyy kantaa vastuu tästä. Jäädään innolla odottelemaan, että mitä se vastuunkanto sitten käytännössä tarkoittaa, Tänav sanoi.

