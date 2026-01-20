MTV Uutiset Livessä paneuduttiin Beckhamien perheen tuoreimpaan kohuun, kun Brooklyn Beckham avautui somessa hänen ja perheensä riitaisista väleistä.

Beckhamien perhe on ajautunut kohun silmään, kun Victoria ja David Beckhamin esikoispoika, 26-vuotias Brooklyn Beckham avautui harvinaisella tavalla perheen tulehtuneista väleistä Instagram-tilillään.

Brooklyn lateli kovia syytöksiä vanhempiaan sekä muuta perhettään kohtaan maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa jakamissaan Instagram-tarinapostauksissa. Perheen riitaisista väleistä on huhuttu jo aiemmin, ja nyt Brooklyn otti asiaan kantaa ensimmäistä kertaa ja todisti huhujen pitävän paikkansa.

MTV Uutiset Livessä perattiin Brooklynin somessa esittämiä väitteitä ja käytiin läpi, mitä tapauksesta tiedetään. Katso lähetys yllä olevalta videolta!