Jutta Leerdamin nimi on ollut viime päivinä esillä tiuhaan tahtiin. Samalla otsikoihin on jälleen noussut hänen parisuhteensa some- ja nyrkkeilijätähti Jake Paulin kanssa.
Perjantaiaamun Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa perattiin jälleen viihdemaailman tuoreimpia käänteitä. Keskustelussa pureuduttiin muun muassa Milano-Cortinan talviolympialaisten yhteen puhutuimpaan urheilijaan, olympiakultaa pikaluistelun naisten 1 000 metristä voittaneeseen hollantilaiseen Jutta Leerdamiin.
Leerdamista on muodostunut olympialaisissa todellinen ilmiö. Hollantilaisurheilija ei ole ollut kisojen aikaan otsikoissa ainoastaan urheilusuorituksensa tiimoilta, vaan hänestä on kirjoitettu ja kohistu myös muun muassa hänen käytöksensä vuoksi.