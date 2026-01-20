Brooklyn Beckham kertoo karuja yksityiskohtia vanhempiensa käytöksestä häntä ja hänen vaimoaan kohtaan.

Victoria ja David Beckhamin esikoispoika, 26-vuotias Brooklyn Beckham avautuu harvinaisella tavalla perheen tulehtuneista väleistä Instagram-tilillään.

– Olen pysynyt hiljaa vuosia ja tehnyt kaikkeni pitääkseni nämä asiat yksityisinä. Valitettavasti vanhempani ja heidän tiiminsä ovat jatkaneet lehdistölle puhumista, joten minulle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin puolustaa itseäni ja kertoa totuus valheista, joita julkisuuteen on kerrottu.

Brooklyn on kirjoittanut pitkän tekstin tilanteesta Tarinat-osioon, jotka ovat nähtävillä vuorokauden niiden julkaisusta. Hän kertoo, että ei halua sopia asiaa vanhempiensa kanssa.