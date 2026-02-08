Beckhamien perheriitaa käsitellään uutuusdokumentissa. Yksi haastateltavista on David Beckhamin entinen assistentti ja väitetty salarakas.
Beckhamien perhe on ajautunut kohun silmään, kun Victoria ja David Beckhamin esikoispoika, 26-vuotias Brooklyn Beckham avautui harvinaisella tavalla perheen tulehtuneista väleistä Instagram-tilillään tammikuussa.
Uutuusdokumentissa käsitellään perheriitaan ajaneita syitä, ja siinä on haastateltu muun muassa David Beckhamin entistä henkilökohtaista assistenttia Rebecca Loosia.
Hän nousi maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen vuonna 2004 väitettyään, että hänellä oli suhde David Beckhamiin tämän ollessa naimisissa Victorian kanssa. David Beckham on kiistänyt nämä väitteet.