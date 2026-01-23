Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Ylä-Anttila on tehnyt merkittävän, yli 40 vuoden mittaisen uran media-alalla. Ennen Ylelle siirtymistä vuonna 2018 Merja Ylä-Anttila työskenteli 34 vuotta MTV:llä.

– Tämä on ihan valtava ilo enkä voinut käsittää, että miten tämä tuli nyt, kun olen jäänyt vasta kaksi kuukautta sitten eläkkeelle, Ylä-Anttila sanoi liikuttuneena.

Suomalaisia televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä palkitseva Kultainen Venla -gaala on parhaillaan käynnissä.

Ylellä ja MTV:llä uransa tehneelle Merja Ylä-Anttilalle elämäntyöpalkinto

Ylellä ja MTV:llä uransa tehneelle Merja Ylä-Anttilalle elämäntyöpalkinto

Merja Ylä-Anttila teki ennen Ylelle siirtymistä 34-vuotisen uran MTV:llä.Lehtikuva

Opiskellessaan valtiotieteitä hän pääsi Maikkarille kesätoimittajaksi ja nousi vuosien saatossa politiikan toimituksen esihenkilöksi ja lopulta päätoimittajaksi.