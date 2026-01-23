Ylen toimitusjohtajan tehtävästä marraskuussa eläköitynyt Merja Ylä-Anttila palkittiin Kultainen Venla -gaalassa elämäntyöstään.
Suomalaisia televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä palkitseva Kultainen Venla -gaala on parhaillaan käynnissä.
Marraskuussa 2025 Yleisradion toimitusjohtajan saappaat jättänyt Merja Ylä-Anttila palkittiin Kultainen Venla elämäntyöpalkinnolla.
Ylä-Anttila liikuttui kyyneliin saamastaan palkinnosta.
– Tämä on ihan valtava ilo enkä voinut käsittää, että miten tämä tuli nyt, kun olen jäänyt vasta kaksi kuukautta sitten eläkkeelle, Ylä-Anttila sanoi liikuttuneena.
Ylä-Anttila on tehnyt merkittävän, yli 40 vuoden mittaisen uran media-alalla. Ennen Ylelle siirtymistä vuonna 2018 Merja Ylä-Anttila työskenteli 34 vuotta MTV:llä.