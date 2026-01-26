Kultainen Venla -gaalassa Vuoden juontajana palkittu Vappu Pimiä kertoi tytärtensä elävän tunteella mukana gaalassa.

Kultainen Venla -gaalassa palkittiin perjantaina viime vuoden parhaita tv-ohjelmia ja -tekijöitä. Vuoden juontajana palkittiin muun muassa Tanssii Tähtien Kanssa- ja Maajussille morsian -ohjelmista tuttu Vappu Pimiä.

– Tuntuuhan tämä ihan mielettömältä. Olen ollut kolme kertaa shortlistalla, ja nyt kolmas kerta toden sanoi, Pimiä iloitsi MTV Uutisten haastattelussa.

Pimiä ei juuri uskonut voittomahdollisuuksiinsa Vuoden juontaja -kategoriassa, eikä hän näin ollen ollut valmistautunut pokkaamaan pystiä.

– Minulle sanoi useampi, että onhan sinulla puhe valmiina. Sanoin, että minä en luota, katsotaan, katsotaan. Olen tästä kyllä todella iloisesti yllättynyt, hän sanoi.

Pimiä on ollut aiemmin voittamassa Kultainen Venla -patsaita Tanssii Tähtien Kanssa -poppoon kanssa. Vuoden juontaja -pysti on kuitenkin hänen ikiomansa, ja sekös häntä ilahduttaa.

– Tämän minä saan pitää ihan itse! Tämä menee takan reunalle, hän kertoi.

Gaalaillassa riitti jännittämistä myös Pimiän kotijoukoilla. Juontaja paljasti, että joitakin vuosia sitten hänen tyttärensä Viola ja Selma olivat purskahtaneet itkuun, kun äiti ei ollut voittanut Kultaista Venlaa.

– He aina kysyvät, että mikset sinä voita. Olen sanonut, että äiti voittaa sitten sen elämäntyöpalkinnon 75-vuotiaana. Nyt on ihan kiva, kun ei tarvitse selitellä hetkeen, hän nauroi.