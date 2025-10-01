Media-alankonkari Merja Ylä-Anttila jää eläkkeelle.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kirjoittaa viestipalvelu X:ssä "tinkin" eli työrupeamansa tulleen täyteen. Tiedossa oli, että Ylä-Anttila jää eläkkeelle tämän vuoden loppuun mennessä.

Ylä-Anttila toimi vuodesta 2018 lähtien Yleisradion toimitusjohtajana, sitä ennen hän oli MTV:n palveluksessa vuodesta 1984.

Ylä-Anttila vieraili MTV:n Uutisextrassa viime viikon perjantaina. Haastattelussa Ylä-Anttila tilitti avoimesti, että viime vuodet ovat olleet myrskyisiä ja turbulenttisia. Lue siitä lisää tästä jutusta sekä alla olevalta videolta.

2:32 Näin Ylä-Anttila summasi Uutisextrassa viime vuosiaan sekä luonnehti tulevia eläkepäiviä.

Ei keinutuoliin kiikkumaan

Ylä-Anttilalla on takanaan kaikkiaan yli 40 vuoden ura media-alalla. Ylä-Anttila teki pitkän uran myös kaupallisessa mediassa ja toimi ennen Ylelle siirtymistään MTV Uutisten vastaavana päätoimittajana.

Hän aikoo eläköitymisestään huolimatta jatkaa jollain tavalla osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Varmasti jollain tavalla haluan vaikuttaa. En ihan osaa ajatella itseäni keinutuolissa istuskelemassa. Joitain hallitustehtäviä minulla on, ja ehkä sellaisia voi tulla eteenkin, mutta mietitään rauhassa.

Politiikkaan hän ei aio lähteä mukaan.

– Ei kyllä tässä kohtaa, aika paljon pitäisi tapahtua. Politiikka on muuttunut aika toisen sorttiseksi kuin mitä se oli silloin, kun esimerkiksi itse olin politiikan toimittajana. Jätetään se nyt toisille.