Marraskuussa 2025 kuollut Olga Temonen palkittiin postuumista Kultainen Venla -gaalassa.
Suomalaisia televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä palkitseva Kultainen Venla -gaala on käynnissä Helsingin Oopperatalolla. Gaalassa palkitaan televisioalan ammattilaisia yhteensä 23 eri kilpailukategoriassa.
Gaalassa koettiin koskettava hetki, kun Vuoden 2025 esiintyjä -palkinnon sai postuumisti näyttelijä Olga Temonen.
Palkinnon vastaanotti hänen aviomiehensä, ohjaaja Tuukka Temonen, joka murtui kyyneliin lavalla. Paikan päällä ollut yleisö taputti ja seisoi koko Temosen puheen ajan.
Olga Temonen menehtyi syöpään 47-vuotiaana 17. marraskuuta. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi vuosina 2007-2010